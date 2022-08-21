Эвакуацию жителей рязанского поселка Деулино отменили

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Огонь у деревни Деулино сбили, частичная эвакуация отменена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.

"Применив авиацию и передислоцировав противопожарную технику, продвижение огня на поселок удалось остановить. Эвакуация жителей отменена", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, эвакуация также была объявлена для жителей деревни Ольгино, в которой проживает 25 человек. Жители могут уехать на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Подготовлены временные пункты размещения людей.

По данным МЧС, к тушению природных пожаров в Рязанской области привлечены 783 человека, 218 единиц техники, в том числе 17 воздушных судов.

Ранее в воскресенье пресс-служба регионального МЧС сообщала, что площадь активных природных пожаров в Рязанской области составляет около 160 га, всего огнем пройдено около 8,6 тыс. га.

Режим ЧС из-за пожаров введен в Рязанском, Спасском и Клепиковском районах Рязанской области, а также в Окском заповеднике. По факту пожаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).