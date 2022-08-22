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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Рязанский губернатор сообщил о спасении от пожара поселка Лесохим

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Рязанской области Павел Малков поблагодарил волонтеров, которые вместе с пожарными не дали огню дойти до поселка Лесохим в Рязанском районе. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, огонь в ночь на понедельник приблизился к поселку, перейдя реку, но волонтеры и пожарные потушили этот очаг, ликвидировав угрозу для жилого сектора.

Угроза для поселков Ольгино и Голованово сохраняется, добавил Малков, раньше из них уже эвакуировали людей.

"За ночь ситуация серьезно не изменилась: общая площадь, пройденная огнем, выросла незначительно", - отметил он.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, на утро понедельника к тушению пожаров в Рязанской области привлечено 789 человек, 221 единица техники и 18 авиационных судов: девять - от МЧС России, шесть - от Московского авиационного центра и три - от Министерства обороны. Площадь природных пожаров в области составляла к утру около 8,616 тысячи га, общая площадь, пройденная огнем - 8, 876 тысячи га.

Лесные пожары в Рязанской области

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Рязанская область Лесохим Павел Малков Ольгино Голованово МЧС
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