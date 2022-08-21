В Рязанской области из-за угрозы пожара началась эвакуация жителей еще одного села

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Жителей села Голованово эвакуируют из-за угрозы природных пожаров, сообщил в воскресенье в своем телеграмм-канале врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

"Достаточно высокая опасность из-за природных пожаров сложилась для села Голованово, принято решение эвакуировать оттуда жителей", - отметил Малков.

По его словам, по остальным населенным пунктам опасности сейчас нет. Огнеборцы продолжают бороться с пожарами, завтра ожидается увеличение группировки, работа ведется круглосуточно.

"Рассчитываем, что сегодня ночью удастся еще достаточно существенно продвинуться по защите населенных пунктов", - добавил врио губернатора.

Как сообщалось, в зоне пожарной опасности находился и поселок Деулино. Однако, применив авиацию и передислоцировав противопожарную технику, МЧС удалось остановить продвижение огня на поселок, и эвакуация жителей была отменена.

По данным МЧС, к тушению природных пожаров в Рязанской области привлечены 783 человека, 218 единиц техники, в том числе 17 воздушных судов.

Ранее в воскресенье пресс-служба регионального МЧС сообщала, что площадь активных природных пожаров в Рязанской области составляет около 160 га, всего огнем пройдено около 8,6 тысяч га.

Режим ЧС из-за пожаров введен в Рязанском, Спасском и Клепиковском районах Рязанской области, а также в Окском заповеднике. По факту пожаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).