Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Режим ЧС введен в Рязанской области из-за природных пожаров

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в понедельник в Рязанской области, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Павел Малков.

По его словам, обстановка с лесными пожарами остается напряженной, площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны на понедельник, речь идет о 8-9 тыс. га.

На тушении задействованы силы МЧС, Рослесхоза, со стороны области и муниципалитетов.

"Благодарен правительству Москвы и лично мэру Сергею Собянину за беспрецедентную помощь. По просьбе региона и Минприроды группировка личного состава была увеличена почти до 9 тысяч человек. Сегодня они незамедлительно приступили к работам", - отметил Малков.

Ранее режим ЧС был введен в трех районах области - Рязанском, Клепиковском и Спасском.

Лесные пожары в Рязанской области

7
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Рязанская область МЧС Павел Малков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Убийство Дарьи Дугиной

Журналистка Дугина удостоена ордена Мужества посмертно

Что произошло за день: понедельник, 22 августа

В НАО вводится режим ЧС из-за обмеления Печоры

Губернатор Севастополя сообщил, что в городе снова работает ПВО

Суд оправдал фигурантов дела о хищении более 1 млрд рублей у Росавиации

Число спасателей из Москвы, тушащих пожары в Рязанской области, увеличили почти до 9 тыс.

НКЦ с 29 августа ограничит прием долларов США для обеспечения по сделкам

НКЦ с 29 августа ограничит прием долларов США для обеспечения по сделкам

Росгидромет ждет сохранения задымления в Москве до 25 августа

Гражданин Ливии арестован в РФ из-за незаконного экспорта материалов двойного назначения

Убийство Дарьи Дугиной

ФСБ раскрыла убийство дочери Дугина

ФСБ раскрыла убийство дочери Дугина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });