Режим ЧС введен в Рязанской области из-за природных пожаров

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в понедельник в Рязанской области, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Павел Малков.

По его словам, обстановка с лесными пожарами остается напряженной, площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны на понедельник, речь идет о 8-9 тыс. га.

На тушении задействованы силы МЧС, Рослесхоза, со стороны области и муниципалитетов.

"Благодарен правительству Москвы и лично мэру Сергею Собянину за беспрецедентную помощь. По просьбе региона и Минприроды группировка личного состава была увеличена почти до 9 тысяч человек. Сегодня они незамедлительно приступили к работам", - отметил Малков.

Ранее режим ЧС был введен в трех районах области - Рязанском, Клепиковском и Спасском.