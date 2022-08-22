Заммэра Москвы обозначил задачу потушить пожары в Рязанской области в ближайшие дни

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары в Рязанской области надо потушить в ближайшие несколько дней, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"Наша задача - эту территорию площадью около 180 гектар в течение ближайших дней загасить от пламени, не дать возможности дыму прийти на территорию Москвы", - сказал Бирюков.

По его информации, решением мэра Москвы Сергея Собянина численность московской группы спасателей, привлеченных к тушению пожаров в Рязанской области, была увеличена до 9000 человек.

Кроме того, в регион направлено дополнительно 2340 единиц различной техники. "Это примерно 600 единиц поливомоечной техники, которая оборудована заборными рукавами. Это 20 больших бульдозеров. Это примерно 10 экскаваторов, которые здесь необходимы", - пояснил заммэра. Он уточнил, что в тушении пожаров задействованы около 700 перекачивающих устройств - станций и насосов.

Заммэра напомнил, что лесные пожары в Рязанской области также тушат 18 единиц авиационной техники: семь самолетов и 11 вертолетов.

Бирюков также рассказал, что территория площадью около 180 гектар разбита на 22 квадрата, к тушению пожаров привлечены 22 городские организации, в том числе префектуры, "Гормост", "Мосводосток", "Мосводоканал", "Автомобильные дороги", "Мосгаз" и все городские службы.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с пожарами в Рязанской области "остается крайне сложной". Мэр сообщил, что группировка московских спасателей была увеличена более чем в 20 раз.

"Работа крайне сложная и опасная. Надеюсь, совместными усилиями удастся локализовать и ликвидировать пожар", - отметил Собянин.

Будет пахнуть гарью до конца рабочей недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что запах дыма и гари от пожаров будут ощущаться в столичном регионе до конца рабочей недели.

С 20 августа в Москве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса, действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Кроме того, Гидрометцентр выпустил экстренное сообщение о том, что с 23 по 25 августа в Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-33 градуса.