Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос более чем на 38%

Увеличение заболеваемости зафиксировано во всех регионах России

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю увеличился на 38,4% по сравнению с предыдущей, следует из данных оперативного штаба.

"Увеличение заболеваемости отмечено в 85 субъектах РФ, в том числе в 23 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

Рост показателя заболеваемости COVID-19 отмечается в РФ восьмую неделю подряд. На минувшей неделе было отмечено резкое увеличение числа новых случаев, приблизившихся к более 40 тыс. за сутки.

В оперштабе также сообщили, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 13,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 73 субъектах РФ, в том числе в 30 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России.