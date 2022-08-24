Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 597,5 млн

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 597 675 219, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончался 6 457 951 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 93 754 248 и 1 041 466.

Индия - 44 368 195 и 527 452.

Бразилия - 34 284 864 и 682 549.

Франция 34 603 400 и 154 745.

Германия - 31 921 578 и 146 797.

Великобритания - 23 675 749 и 187 731.

Италия - 21 696 242 и 174 931.

Южная Корея - 22 588 640 и 26 224.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды - 830,9. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 165, во Франции - 2 344, в Германии - 1 740, в Великобритании - 2 724, в Италии - 2 902, в Южной Корее - 511. Сведения по США отсутствуют.

За время пандемии в мире сделали 12 080 516 868 инъекций вакцин против COVID-19.