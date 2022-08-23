"Магнит" ввел обязательный масочный режим для работников магазинов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" со вторника вводит для работников магазинов обязательный масочный режим на фоне роста заболеваемости COVID-19 в РФ.

Он начинает действовать для персонала торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия сети, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров, говорится в сообщении компании.

Кроме того, "Магнит" увеличит количество санитарных мероприятий в магазинах и логистических комплексах. Компания сформировала запас средств индивидуальной защиты для персонала, при необходимости маски будут закупаться дополнительно.

Ритейлер также активизировал проведение мероприятий по вакцинации работников. Ожидается, что доля привитых сотрудников в среднем по компании в ближайшие несколько месяцев составит не менее 80%.

В настоящее время штат "Магнита" насчитывает около 360 тыс. человек, 295 тыс. из которых - сотрудники магазинов.

"Магнит" также отметил, что в его магазинах и офисах продолжают действовать меры по профилактике коронавирусной инфекции для покупателей и персонала. Сотрудники с повышенной температурой тела не допускаются к работе, в торговых точках регулярно дезинфицируются помещения и поверхности (тележки, кассы и другое торговое оборудование). В магазинах для покупателей доступны бесплатные диспенсеры с антисептиком, на кассах установлены специальные защитные экраны.

"Магнит" - второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 26 731 торговая точка.