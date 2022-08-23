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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

Росздравнадзор сообщил об активизации вакцинации от коронавируса

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - За последнюю неделю в России средний темп вакцинации населения от коронавируса вырос почти на 30% - с 87 769 до 111 450 человек в неделю - благодаря активной совместной работе Росздравнадзора и региональных органов власти, сообщил телеграм-канал Росздравнадзора.

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко Росздравнадзор за четыре недели провел видеоселекторные совещания с руководителями органов государственной власти в сфере охраны здоровья всех регионов на предмет организации вакцинации от COVID-19.

"По результатам проведенных совещаний каждому региону было поручено провести ряд мероприятий, способствующих профилактике распространения коронавирусной инфекции", - отметили в ведомстве.

В Росздравнадзоре сообщили, что среди таких мероприятий, - разработка план органа госвласти в сфере охраны здоровья, направленный на повышение уровня коллективного иммунитета; принятие исчерпывающих мер, направленных на увеличение охвата вакцинацией, обратив особое внимание на пациентов, выписывающихся со стационарного лечения, медицинских и педагогических работников, трудовые коллективы.

Кроме того, некоторым регионам было поручено нарастить темп вакцинации в стационарных учреждениях социального обслуживания (психоневрологических интернатах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, других организациях закрытого типа).

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки прирост заболеваемости COVID-19 составил 30 967 новых случаев, были госпитализированы 4 063 заболевших, умерли 69. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 76 регионах.

Хроника 09 января 2020 года – 23 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Росздравнадзор Минздрав
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