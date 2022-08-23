Населенные пункты в зоне рязанских пожаров удалось отстоять от огня

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Угроза для эвакуированных населенных пунктов в зоне природных пожаров в Рязанской области ликвидирована, сообщил во вторник врио губернатора Павел Малков.

"Хорошая новость: несмотря на то, что ситуация с пожаром остается серьезной, эвакуированные населенные пункты удалось отстоять, угрозы для них нет. Однако обращаюсь к жителям: лучше подождать с возвращением, чтобы огнеборцы могли спокойно работать", - написал Малков в телеграм-канале.

Он также сообщил, что провел в Деулино заседание оперштаба по противопожарной ситуации, на котором обсудили вопросы координации сил, обеспечения группировки связью и топливом.

"На тушении задействованы более 9 тыс. человек. Ежедневно работает 18 единиц авиации, включая семь тяжелых самолетов. К настоящему моменту проведено свыше 1,8 тыс. вылетов, сброшено более 1,4 тонн воды. Считаем, что в ближайшие дни удастся взять ситуацию под контроль", - добавил глава региона.

Он также обратился к рязанцам с просьбой полностью воздержаться от посещения лесов.

Как сообщалось, в Рязанской области из-за природных пожаров введен режим ЧС. Из-за угрозы природных пожаров были эвакуированы жители населенных пунктов Голованово и Ольгино.