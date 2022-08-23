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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Крупный лесной пожар ликвидирован в Ростовской области

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Спасатели потушили пожар на землях лесного фонда в Каменском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 14:15 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре на землях лесного фонда Каменского района появилась в 14:28 по московскому времени понедельника. Изначально площадь пожара составляла 0,5 гектара. После 22:00 площадь возгорания достигла почти 50 гектаров. Утром во вторник была объявлена локализация на 54 гектарах.

К тушению привлечены два вертолета МЧС России и пожарный поезд. Также в тушении задействованы почти 500 человек и 75 единиц техники.

Расстояние от линии огня до ближайшего населенного пункта Лесной - 2 км (отделен федеральной трассой М4), до населенного пункта Диченский - 1,5-2 км (отделен сетью грунтовых дорог).

Ростовская область МЧС
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