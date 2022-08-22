Площадь лесного пожара в Ростовской области достигла 50 га

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Территория возгорания на территории лесничества в Каменском районе Ростовской области выросла до 50 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Площадь пожара увеличилась до 50 га", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь природного пожара составляет около 40 га. К тушению огня привлечены 177 человек и 50 единиц техники, а также два вертолета и пожарный поезд.

Расстояние от пожара до ближайшего населенного пункта Лесной - 2 км (отделен федеральной трассой М4), до населенного пункта Диченский - 1,5-2 км (отделен сетью грунтовых дорог).