Программу расселения аварийного жилья планируют вывести на самоокупаемость

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ готовит ряд законодательных инициатив по изменениям в программу расселения аварийного жилья с целью вывести ее на постоянную самоокупаемость вместо разовых решений, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Уже сейчас, с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, объем дополнительного аварийного жилья прирос еще на 13 млн кв. м. И мы понимаем, что работая до 2030 года, еще примерно по 2 млн кв. м в год будет появляться аварийного жилья. Поэтому мы подготовили целый ряд законодательных инициатив, системных подходов к тому, как вывести эту программу на постоянную самоокупаемость. Это потребует огромной законодательной работы", - заявил зампред правительства в ходе правительственного часа в Госдуме в среду.

Подготовленные предложения правительство надеется вынести на рассмотрение уже в ближайшее время.

"Шансы у нас есть - исправить те проблемы и найти решения по существующей программе", - отметил Хуснуллин.

Он также напомнил, что программа ликвидации аварийного жилья, которое было признано таким до 1 января 2017 года, идет с серьезным опережением.

"Нам дали опережающее финансирование. Мы настроили эту работу с регионами. Регионы очень активно взялись за эту работу. И у нас на сегодняшний день уже девять регионов закончили эту программу расселения. Но проблема на этом, к сожалению, не заканчивается", - подчеркнул Хуснуллин.

С 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв. м, в которых проживает около 530 тыс. россиян.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству запустить новую программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на январь 2021 года. Как заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, новая программа позволит определить единые для всех регионов подходы к расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Для старта новой программы в проект федерального бюджета правительством заложены средства в объеме 45 млрд рублей на 2022-2024 годы. Программа позволит расселить около миллиона жителей и около 12 млн кв. м аварийного жилья.