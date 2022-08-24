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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Меру пресечения Ройзману будут избирать в Екатеринбурге

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Меру пресечения задержанному в среду экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману будут избирать в Екатеринбурге, пока его не будут доставлять в Москву для проведения следственных действий, сообщил журналистам его адвокат Владислав Идамжапов возле отдела полиции в Екатеринбурге в среду.

"Действительно, Евгений Вадимович задержан. Но доставления в Москву не будет. Избрание меры пресечения будет в Екатеринбурге. Более подробно не могу сказать", - сказал адвокат.

Он также уточнил, что не может давать всю информацию в связи с подпиской о неразглашении.

"Есть подписка о неразглашении. Не могу все говорить в интересах следствия. Сегодня были обыски. Ничего запрещенного законом не было найдено. Визитка? Я не присутствовал. Подтвердить и опровергнуть не могу", - сказал Идамжапов.

Ранее в среду другой адвокат Ройзмана Алексей Екимов сообщил о задержании подзащитного на 48 часов в рамках возбужденного уголовного дела о дискредитации ВС РФ.

"До пятницы суд должен направить материалы об избрании меры пресечения. Мы предполагаем, что следователь будет ходатайствовать о содержании под стражей", - сказал Екимов в среду "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что Ройзман задержан по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), сказали журналистам в пресс-службе столичного главка МВД. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий.

Евгений Ройзман
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