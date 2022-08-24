Евгения Ройзмана задержали на 48 часов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации российской армии, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Екимов и сослался на составленный протокол о задержании.

"До пятницы суд должен направить материалы об избрании меры пресечения. Мы предполагаем, что следователь будет ходатайствовать о содержании под стражей", - сказал адвокат.

Ранее 24 августа к Ройзману пришли домой с обысками, затем прошли обыски в его музее Невьянской иконы, он был задержан и доставлен на допрос в управление МВД по Свердловской области. В полиции сообщили, что Ройзмана доставят в Москву для следственных действий.

Дело в его отношении возбуждено по ч. 1 ст. 280.3 УК ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации").

Поводом для возбуждения против политика уголовного дела стала публикация видеоролика, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан". В полиции напомнили, что Ройзмана уже трижды привлекали к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация армии).