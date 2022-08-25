Патрушев в четверг проведет совещание в Карелии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в четверг посетит Петрозаводск, где проведет совещание по экономической безопасности Карелии, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Патрушев проведет совещание по вопросам обеспечения экономической безопасности республики Карелия, посетит ряд промышленных предприятий, обсудит с главой региона Артуром Парфенчиковым перспективы социально-экономического развития Карелии", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что с 2013 по 2020 годы Патрушев возглавлял госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования республики Карелия, "однако по поручению президента России Владимира Путина вопросы социально-экономического развития Карелии остаются на контроле аппарата Совета Безопасности РФ".