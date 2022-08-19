Патрушев уличил США в перекладывании на другие страны вины за происхождение коронавируса

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил на встрече секретарей Совбезов стран ШОС, что США пытаются избежать ответственности за происхождение коронавируса, перекладывая вину на другие страны.

"Одновременно выступаем против перекладывания Вашингтоном вины в вопросах происхождения коронавируса на другие страны. Нельзя исключать, что таким образом США пытаются избежать ответственности, скрыть их роль в разработке патогена и отвлечь внимание от своей деятельности по наращиванию военно-биологической активности", - сказал он.

По его словам, имеются факты реализации программы Пентагона на Украине в нарушение статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

"Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов дает достаточные основания для вывода, что в непосредственной близости от наших границ велась разработка компонентов биологического оружия", - заявил Патрушев.