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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Патрушев уличил США в перекладывании на другие страны вины за происхождение коронавируса

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил на встрече секретарей Совбезов стран ШОС, что США пытаются избежать ответственности за происхождение коронавируса, перекладывая вину на другие страны.

Пандемия коронавируса

"Одновременно выступаем против перекладывания Вашингтоном вины в вопросах происхождения коронавируса на другие страны. Нельзя исключать, что таким образом США пытаются избежать ответственности, скрыть их роль в разработке патогена и отвлечь внимание от своей деятельности по наращиванию военно-биологической активности", - сказал он.

По его словам, имеются факты реализации программы Пентагона на Украине в нарушение статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

"Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов дает достаточные основания для вывода, что в непосредственной близости от наших границ велась разработка компонентов биологического оружия", - заявил Патрушев.

Николай Патрушев Украина Пентагон США Совбез ШОС
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