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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, за сутки выросла на 3,2 тыс. га

Площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, за сутки выросла на 3,2 тыс. га
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Площадь активного горения леса в Рязанской области в настоящее время составляет 14,876 тысячи га, сообщается на сайте Авиалесохраны в четверг.

По последним данным, площадь, пройденная лесными пожарами, выросла до 15,137 тысячи га, увеличившись за сутки на 3,2 тыс. га.

В РоссииГлава Рязанской области заявил, что пожары в регионе могут потушить за одну-две неделиЧитать подробнее

"В настоящее время в регионе зафиксированы: два пожара на землях лесного фонда, один пожар на землях обороны и безопасности, три пожара на землях особо охраняемых природных территорий - ГПБЗ "Окский", НП "Мещерский", - говорится в сообщении.

На тушении пожара задействованы около 9,5 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники. Кроме того, по самым напряженным точкам работают семь самолетов и восемь вертолетов.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.

Рязанская область
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