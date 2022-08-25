В Ухте введен режим ЧС из-за пожара на торфяниках

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Ухте введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара, который продолжается неподалеку от города на месте бывшего торфяника, осушенного в конце ХХ века, сообщил в Telegram мэр города Магомед Османов.

Тушение осложняет жара, отсутствие осадков и большое количество горючего материала, объяснил он.

Группировку по борьбе с огнем продолжают наращивать. С 24 августа в тушении участвуют вертолет Ми-8 с водосливным устройством, лесопожарный трактор и тяжелая техника.

Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет, считает Османов.

Жителей Ухты просят не ходить в леса.

Вечером в среду мэр написал, что пожар распространяется в Ухтинском лесничестве и вызывает сильное задымление соседних территорий.