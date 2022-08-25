Ройзман не признал вину в дискредитации российской армии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Задержанный накануне по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отверг все обвинения по данному уголовному делу.

"Нет, вы что, смеетесь что ли?" - сказал Ройзман, отвечая на соответствующий вопрос журналистов перед началом судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

"У меня нет никаких прогнозов (по делу - ИФ)", - добавил политик.

В четверг в Верх-Исетском районного суде Екатеринбурга рассмотрят ходатайство следствия об избрании Ройзману меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.

Ходатайство подано старшим следователем третьего отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления внутренних дел по Центральному административного округу ГУ МВД Москвы.

Ройзман был задержан 24 августа в Екатеринбурге на 48 часов в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).