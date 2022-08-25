Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Ройзман не признал вину в дискредитации российской армии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Задержанный накануне по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отверг все обвинения по данному уголовному делу.

"Нет, вы что, смеетесь что ли?" - сказал Ройзман, отвечая на соответствующий вопрос журналистов перед началом судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

"У меня нет никаких прогнозов (по делу - ИФ)", - добавил политик.

В четверг в Верх-Исетском районного суде Екатеринбурга рассмотрят ходатайство следствия об избрании Ройзману меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.

Ходатайство подано старшим следователем третьего отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления внутренних дел по Центральному административного округу ГУ МВД Москвы.

Ройзман был задержан 24 августа в Екатеринбурге на 48 часов в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).

Хроника 24 – 25 августа 2022 годаЕвгений Ройзман задержан
Евгений Ройзман Екатеринбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличится с 2023 года

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

Собянин счел, что пожар в Рязанской области удастся потушить примерно за неделю

Евгений Ройзман задержан

Евгению Ройзману предъявлено обвинение по делу о дискредитации ВС РФ

Площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, за сутки выросла на 3,2 тыс. га

Площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, за сутки выросла на 3,2 тыс. га

Женщины со званием "Мать-героиня" будут получать по 1 млн рублей

Женщины со званием "Мать-героиня" будут получать по 1 млн рублей
Евгений Ройзман задержан

Следствие запросило для Евгения Ройзмана запрет определенных действий

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с марта за сутки выявили более 43 тыс. заболевших коронавирусом

В РФ впервые с марта за сутки выявили более 43 тыс. заболевших коронавирусом

"Роскосмос" завершил испытания самого мощного в мире ракетного двигателя

"Роскосмос" завершил испытания самого мощного в мире ракетного двигателя

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на объектах Балтфлота в Калининграде

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });