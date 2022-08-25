Следователь просит суд запретить Ройзману покидать дом с 00:00 до 23:59

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Следствие предлагает ограничить для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана пользование интернетом и посещение публичных мест, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"На срок предварительного следствия до 29 сентября запретить покидать жилое посещение с 00:00 до 23:59, посещать все публичные места и мероприятия", - сказала представитель следствия в ходе заседания по избранию меры пресечения Ройзману.

Также следствие просит суд запретить политику пользоваться интернетом, разрешить общаться только с близкими родственниками, адвокатом и следователем.

Представитель следствия мотивировала наложение ограничений тем, что подследственный может повлиять на свидетелей и "в дальнейшем продолжить противоправные действия".

В четверг в Верх-Исетском районного суде Екатеринбурга рассматривают ходатайство следствия об избрании Ройзману меры пресечения. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Экс-мэр накануне был задержан на 48 часов, он отвергает все обвинения.

Ходатайство подано старшим следователем отдела Следственного управления внутренних дел по Центральному административного округу ГУ МВД Москвы.