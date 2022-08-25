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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Следствие запросило для Евгения Ройзмана запрет определенных действий

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Следователи ходатайствуют об избрании бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верх-Исетского суда.

"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ройзман был задержан в среду в Екатеринбурге на 48 часов в рамках уголовного дела по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). По словам его адвоката Владислава Идамжапова, первоначально у его подзащитного был статус подозреваемого, но впоследствии он был изменен, на какой – не уточнил.

"Были обыски. Ничего запрещенного законом не было найдено. Никаких документов он не подписывал. Состояние моральное - нормальное", - сообщал журналистам Идамжапов.

25 августа в 16:00 (14 по московскому времени) Верх-Исесткий районный суд Екатеринбурга изберет меру пресечения Ройзману.

Весной Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману три штрафа по 50 тыс. рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов. Защита обжаловала это решение, но областной суд счел все штрафы законными.

Евгений Ройзман Екатеринбург
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