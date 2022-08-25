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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Евгению Ройзману предъявлено обвинение по делу о дискредитации ВС РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Задержанный накануне по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман проходит обвиняемым по данному делу, говорится в сообщении Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"25 августа в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство... об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ройзмана Евгения Вадимовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ", - говорится в сообщении суда.

Суд отмечает, что ходатайство подано старшим следователем 3 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления внутренних дел по Центральному административного округу ГУ МВД Москвы. Оно будет рассмотрено в четверг в 16:00 по уральскому времени (14:00 по Москве).

Ройзман был задержан 24 августа в Екатеринбурге на 48 часов в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). По словам его адвоката Владислава Идамжапова, первоначально у подзащитного был статус подозреваемого, но впоследствии он был изменен, на какой - не уточнил.

Хроника 24 – 25 августа 2022 годаЕвгений Ройзман задержан
Евгений Ройзман Екатеринбург ВС РФ Екатеринбург
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