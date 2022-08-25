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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Мособлсуд утвердил приговор американскому школьному учителю Фогелю

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Московский областной суд признал законным приговор бывшему сотруднику американского посольства в Москве Марку Фогелю, сообщили "Интерфаксу" в суде.Он ранее был осужден на 14 лет колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот.

"Приговор Химкинского городского суда Московской области от 16 июня 2022 года оставлен без изменений", - сообщили агентству в суде в четверг.

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Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу защиты Фогеля, просившей для него о смягчении наказания.

Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Химкинский суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в контрабанде наркотиков (часть 3 статьи 229.1 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 228 УК РФ).

Фогель был задержан с наркотиками в "Шереметьево" 15 августа 2021 года. При прохождении границы у него было найдены наркотики.

Свою вину в суде американец признал в полном объеме.

Фогель работал преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать этот статус для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы.

Позднее правоохранительные органы опубликовали видео обысков в столичной англо-американской школе в рамках данного дела.

Управление школой осуществляется посольствами США, Великобритании и Канады через школьный совет.

Марк Фогель
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