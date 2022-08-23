Сенаторы призвали Госдеп назвать незаконно задержанным осужденного в РФ американца Фогеля

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Группа из девяти американских сенаторов направила письмо главе госдепа США Энтони Блинкену с просьбой дать американскому учителю Марку Фогелю, приговоренному к 14 годам заключения в РФ, статус "незаконно задержанного", сообщает во вторник CNN.

Сенаторы отмечают, что на практике предоставление Фогелю такого статуса позволит администрации США предпринять более активные дипломатические усилия для его освобождения.

"США не могут оставаться в стороне, пока господин Фогель чахнет в трудовом лагере в России", - написали сенаторы, представляющие как Республиканскую, так и Демократическую партию, в письме Блинкену. Они заявили, что глубоко обеспокоены судьбой Фогеля.

В письме сенаторы отмечают, что Фогель действительно нарушил российские законы, однако "его приговор совершенно непропорционален аналогичным делам". Они также заявляют, что насколько они понимают, "госдеп ранее уже запрашивал освобождение господина Фогеля по гуманитарным соображениям из-за его плохого состояния здоровья".

Задержание Фогеля

Фогель был задержан с наркотиками в "Шереметьево" 15 августа 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 3 статьи 229.1 и часть 2 статьи 228 УК РФ).

Он оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать этот статус для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы.

Химкинский городской суд в июне приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. В суде заявили, что Фогель полностью признал вину.

В конце июля сообщалось, что американец находится в больнице при СИЗО "Матросская тишина" в связи с сильными болями в спине.