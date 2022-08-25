Суд назначил Евгению Ройзману запрет определенных действий

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг избрал меру пресечения бывшему мэру города Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации Вооруженных сил РФ, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить частично, избрать Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала судья.

Освободить "немедленно после оглашения постановления", добавила она.

Ранее представитель следствия попросила суд до 29 сентября запретить Ройзману покидать жилое помещение с 00:00 до 23:59, посещать все публичные места и мероприятия, пользоваться интернетом, а общаться разрешить только с близкими родственниками, адвокатом и следователем.

В суде следствие мотивировало наложение ограничений тем, что подследственный может повлиять на свидетелей и "в дальнейшем продолжить противоправные действия".

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов ранее заявил, что считает требуемую следствием меру пресечения незаконной.

"Я полагаю, что ходатайство незаконное, оно подменяет более строгую меру. Это называется злоупотребление правом. Следователь фактически предложил суду избрать мерой домашний арест, назвав его запретом определенных действий", - сказал адвокат журналистам.

При этом он пояснил, что запрет назначается по преступлениям небольшой тяжести, а домашний арест - по более тяжким обвинениям.

Ройзману предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Ранее он получил несколько штрафов по статье КоАП о дискредитации армии.

Накануне экс-мэр был задержан на 48 часов, он отвергает все обвинения.