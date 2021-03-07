Российские вузы смогут проводить дистанционные экзамены

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Вузы РФ смогут проводить дистанционные экзамены с использованием биометрии, это расширит возможности аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

"В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры", - говорится в сообщении.

Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. "Решение будет принимать руководство вузов. Такое право им дает постановление, подписанное Михаилом Мишустиным. Потребуется также согласие самого студента", - отмечается в сообщении.

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз.

Согласно сообщению, изначально студенты должны будут зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Непосредственно перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга - произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена.