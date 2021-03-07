Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:48Заразились
на 07.03В России 4 322 776+10 595В мире 116 502 807+437 004

Российские вузы смогут проводить дистанционные экзамены

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Вузы РФ смогут проводить дистанционные экзамены с использованием биометрии, это расширит возможности аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

"В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры", - говорится в сообщении.

Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. "Решение будет принимать руководство вузов. Такое право им дает постановление, подписанное Михаилом Мишустиным. Потребуется также согласие самого студента", - отмечается в сообщении.

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз.

Согласно сообщению, изначально студенты должны будут зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Непосредственно перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга - произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена.

правительство РФ единая биометрическая система

Новости

В ХМАО ликвидировали возгорание на продуктопроводе

В ХМАО ликвидировали возгорание на продуктопроводе

Суд в Архангельске арестовал экс-мэра Котласа

В России выявлены 10 595 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлены 10 595 новых случаев заражения коронавирусом

В РФ станет проще направить маткапитал на улучшение жилищных условий

ВДВ РФ и белорусские Силы спецопераций в марте проведут два совместных учения

Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

Пострадавший при аварии на продуктопроводе в ХМАО получил ожоги

В акватории Оби под Нижневартовском возник пожар

Что произошло за день: суббота, 6 марта

На Камчатке объявили лавинную опасность

На Камчатке объявили лавинную опасность
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');