В Думе подготовили поправки о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Запрет на принуждение граждан к сдаче биометрии, о чем, в частности, писал в своем обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину патриарх Кирилл, учтен в соответствующем проекте закона, заявил глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн.

"Полностью разделяю позицию предстоятеля Русской православной церкви. Конечно же, введение новых цифровых технологий не должно ущемлять ничьих прав. Если человек не хочет сдавать свои биометрические данные - это его полное право", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале во вторник.

Он сообщил, что соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта уже подготовлены - "они впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия".

Также, по словам Хинштейна, прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи своей биометрии, вводится запрет на любую дискриминацию таких людей, "например, им нельзя будет отказать в предоставлении услуг и передаче товара, в выдаче документов, в предоставлении пособий и иных социальных выплат, в совершении сделок с недвижимостью, в получении нотариальных услуг и т.д,".

"В целом, законопроект ко 2-му чтению кардинально переработан. Абсолютное большинство предложений РПЦ в новой редакции будет учтено", - написал глава комитета Госдумы по информационной политике.

В понедельник патриарх Кирилл обратился к спикеру Госдумы Володину с просьбой провести общественное обсуждение поправок к законопроекту о персональных данных, которые бы не допускали дискриминации тех, кто откажется от биометрической идентификации.

"Церковь солидарна с теми экспертами, которые утверждают, что любая база данных хранения личной информации, в том числе биометрической, не может быть полностью защищена от утечек. Базы данных в России и за рубежом периодически взламываются злоумышленниками. Риски утечек биометрической информации являются не в полной мере изученными в силу новизны технологии", - говорилось в письме патриарха Володину, опубликованном в понедельник на сайте Русской православной церкви.

По этим и другим причинам церковь выступает за фундаментальное безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такого выбора, продолжает патриарх Кирилл, сообщая, что в его адрес поступают многочисленные обращения обеспокоенных этими вопросами людей.

Законопроект №211535-8 "О государственной информационной системе "Единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица", был внесен в Госдуму 12 октября 2022 года.