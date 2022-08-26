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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Площадь лесных пожаров в Рязанской области превысила 17 тыс. га

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Работы по активному тушению лесных пожаров в Рязанской области ведутся на 17,48 тыс. га, площадь возгораний за сутки выросла на 2,6 тыс. га, сообщает Авиалесоохрана в пятницу.

В частности, четыре пожара действуют на территории Окского заповедника и национального парка "Мещера". Площадь, пройденная огнем, увеличилась до 3,435 тыс. га.

Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что ситуация с лесными пожарами взята под контроль.

Лесные пожары в Рязанской области

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Авиалесоохрана Рязанская область
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