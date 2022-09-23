Началась работа над законопроектом о преимущественном использовании российского ПО для КИИ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 ноября подготовить проект федерального закона о преимущественном использовании всеми субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) отечественных программных продуктов. Поручение опубликовано на сайте правительства.

Законопроект должен устанавливать "требования по преимущественному использованию всеми субъектами критической информационной инфраструктуры отечественных ПО, программно-аппаратных комплексов, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции (с учетом их готовности к массовому внедрению) на принадлежащих им значимых инфраструктурных объектах", следует из поручения.

Также в нем должны быть прописаны полномочия отраслевых ведомств в части отнесения информационных систем к значимым объектам КИИ.

До ноября Минцифры должно согласовать проект документа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и обеспечить его внесение в правительство.

В июле президент Владимир Путин поддержал предложение правительства запретить использование зарубежного ПО на любых объектах КИИ, включая негосударственные. Для этого планируется создать единый каталог и провести категорирование всех значимых объектов КИИ. Как уточнял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сроки вступления запрета на зарубежное ПО для различных отраслей и типов информационных систем будет устанавливать правительство, причем эти сроки должны быть синхронизированы со сроками готовности к массовому внедрению соответствующих отечественных решений. Соответствующий проект президентского указа сейчас разрабатывает Минцифры.

Аналогичный запрет уже действует для госзаказчиков - с 31 марта указом президента им запрещено закупать иностранный софт для объектов КИИ, а полностью отказаться от его использования они должны с 1 января 2025 года.