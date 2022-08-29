Охранника приговорили к 180 часам обязательных работ за порчу картины в "Ельцин-Центре"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд в Екатеринбурге в понедельник вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику частной охранной организации Александру Васильеву, который нарисовал глаза на картине Анны Лепорской "Три фигуры", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить Васильеву наказание в виде 180 часов обязательных работ", - сказала судья. Кроме того, ему назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Васильев признан виновным по ч.1 ст.214 УК РФ (порча имущества в общественном месте).

Ни он, ни его адвокат Алексей Бушмаков на оглашение приговора не пришли.

Как сообщалось, инцидент произошел 7 декабря 2021 года во время демонстрации картины на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в екатеринбургском "Ельцин-Центре".

Васильев, по информации следствия, схематично нарисовал гелевой ручкой глаза на лицах изображенных на полотне фигур. Картину стоимостью более 74 млн рублей, принадлежащую Третьяковской галерее, полностью восстановили, ущерб превысил 250 тысяч рублей.

Свою вину бывший сотрудник ЧОП признал, принес извинения Третьяковской галерее, а также пожертвовал в фонд ее поддержки 5 тысяч рублей.

Гособвинение просило суд назначить ему 250 часов обязательных работ.

Лепорская считается воспитанницей Малевича.