Картину ученицы Малевича в Екатеринбурге повредил сотрудник ЧОП

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в арт-галерее "Ельцин Центра" в Екатеринбурге испортил сотрудник частного охранного предприятия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президентского центра.

"Сообщаем, что в ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской - это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность "Ельцин Центра"", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время проводится реставрация картины.

Ранее сообщалось, что картину Лепорской "Три фигуры" (1932-1934) из коллекции Третьяковской галереи повредили шариковой ручкой в арт-галерее "Ельцин Центра" во время демонстрации выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства".

СМИ сообщали, что неизвестный пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине. По данным издания The Art News Paper, чернила проникли в красочный слой, поскольку титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком.

По данному факту полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело по ч.1. ст. 214 УК РФ (вандализм). Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщал агентству, что сотрудники полиции опросили возможного подозреваемого по делу о порче картины.

"Гражданин, которого отрабатывают на причастность к данному поступку, представителями МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно", - отметил Горелых.

Стоимость работ по реставрации поврежденной картины Лепорской была оценена в 250 тысяч рублей, сообщал "Интерфаксу" руководитель арт-галереи "Ельцин Центра" Илья Шипиловских.

По его словам, картину будут восстанавливать в Москве.

Выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" начала работать в арт-галерее "Ельцин Центра" 5 ноября 2021 года и будет доступна до 20 февраля текущего года. Центральной темой стала история одного из периодов деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства. После инцидента в "Ельцин Центре" над всеми картинами выставки установили защитные экраны.