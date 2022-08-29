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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Глава Севастополя продлил высокий уровень террористической опасности

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Высокий уровень террористической опасности, введенный в Севастополе в конце июля, продолжит действовать еще как минимум полмесяца, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Как председатель антитеррористической комиссии в Севастополе на основании информации правоохранительных органов принял решение о продлении "желтого" уровня террористической опасности в Севастополе. Режим продляется с 18:00 29 августа на 15 суток", - написал Развожаев в своем телеграм-канале в понедельник.

Он подчеркнул, что это исключительно профилактическая мера: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.

"Желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля, после того как самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе. Шесть сотрудников получили травмы из-за разлета осколков окон. СКР расследует уголовное дело по ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".

Севастополь Михаил Развожаев
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