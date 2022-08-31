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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

Состоялась церемония открытия стратегических учений "Восток-2022"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Состоялась церемония открытия стратегического командно-штабного учения "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"Учение в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание организации подготовки войск, их управление и взаимодействие на оперативном и тактическом уровнях, укрепляют дружбу и боевое товарищество между нашими военнослужащими", - сказал на церемонии открытия замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

В Минобороны России сообщили, что перед личным составом с приветственным словом также выступили представители военных ведомств государств-участников учения из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана,

Как сообщалось, СКШУ "Восток-2022" пройдет с 1 по 7 сентября с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах Восточного военного округа (ВВО) - "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в СКШУ "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Минобороны РФ Енус-Бек Евкуров Восток-2022
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