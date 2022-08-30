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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Переработчикам молока возместят до 70% затрат на оборудование для маркировки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правительство будет возмещать до 70% затрат переработчиков молока на закупку оборудования для маркировки продукции, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко после совещания о мерах поддержки производителей сельхозпродукции.

"С 2023 года предложено оказать государственную поддержку переработчикам молока, которые понесли расходы на модернизацию объектов АПК, связанную с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции", - говорится в сообщении.

В связи с этим предлагается дополнить правила выделения субсидий положениями о возможности возмещения сельхозпроизводителям и предприятиям по переработке молока 70% прямых понесенных затрат на приобретение маркировочного оборудования.

На совещании также обсуждалось возмещение затрат на создание объектов в сфере селекции, рыбопосадочного материала и кормов, а также поддержка личных подсобных хозяйств. Так, планируется увеличить с 20% до 50% размер возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве.

Обсуждаемые меры поддержки будут финансироваться из средств бюджета. В качестве дополнительных источников финансирования рассматриваются доходы от вывозных пошлин на продукцию АПК, сообщается в пресс-релизе.

Виктория Абрамченко Правительство
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