Оператор российской системы маркировки товаров займется локализацией оборудования

ЦРПТ не видит рисков дефицита оборудования для маркировки

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ), оператор системы маркировки в России запустил бизнес-акселератор для разработчиков технических решений для маркировки.

"В большинстве отраслей маркировка стартовала сравнительно недавно, поэтому производители оснащены современным оборудованием. Следующий цикл переоснащения начнется примерно через 3-5 лет. К этому времени в целях обеспечения независимости от зарубежных поставщиков Минпромторг совместно оператором планирует локализовать большинство элементов ключевого оборудования и расходников", - объяснил оператор.

В дополнение к федеральному финансированию ЦРПТ планирует вложить в проект около 300 млн рублей в 2022-2023 годах.

Готовность участвовать в проектах локализации выразили несколько российских предприятий, в том числе семь промышленных консорциумов, а также технические вузы. Некоторые из них ведут разработку и имеют прототипы оборудования.

В ЦРПТ считают, что рисков дефицита оборудования для маркировки нет.

"На сегодняшний день во всех отраслях менее 50% кодов маркировки наносятся на оборудовании из недружественных стран, и эта доля постоянно снижается. В необходимых нишах поставки замещены техническими решениями из Азиатского региона и Ближнего Востока. К примеру, более 80% оборудования для производства и нанесения этикеток завозится из стран Азии и ЕАЭС, аналогичный уровень уже достигнут при нанесении кодов маркировки типографским методом", - сообщили в ЦРПТ.

Кроме того, оператор создал склад, на котором хранится около 10 тысяч единиц оборудования и расходных материалов для маркировки - аппликаторы, принтеры, камеры технического зрения, риббоны, печатающие головки, картриджи, самоклеющийся материал и др. Запасы рассчитаны не менее чем на полгода и постоянно пополняются. Инвестиции ЦРПТ в проект составили более $1,8 млн. Собственные запасы также сформированы у многих производителей, оборудованием и расходниками запаслись 150 системных интеграторов и более 100 типографий, работающих с маркировкой.

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 года.