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Минпромторг планирует ввести маркировку пищевых БАДов в апреле 2023 года

Минпромторг планирует ввести маркировку пищевых БАДов в апреле 2023 года
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует с 1 апреля ввести обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок к пище планируется запустить. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, а проект соответствующего постановления правительства опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Документ предполагает, что с 1 марта 2023 года станет обязательной регистрация в информационной системе маркировки "Честный знак", а с 1 апреля 2023 года - маркировка БАДов.

Также устанавливаются сроки для предоставления сведений об обороте и выводе из него: с 1 сентября 2023 года для розничной торговли, с 1 ноября 2023 года - для оптовой торговли в рамках объемно-артикульного учета, и с 1 марта 2025 года - для оптовой торговли в рамках поэкземплярного учета.

"На сегодняшний день к эксперименту присоединилось уже более 1600 компаний, которые занимаются оборотом БАД. Из них более 1000 - представители оптового и розничного звена, 153 - производители, 149 - импортеры, в том числе: "Эвалар", Amway, "Гербалайф", Solgar, "Фармстандарт", Stada, Queisser Pharma и другие", - сообщил через пресс-службу замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Эксперимент по маркировке пищевых БАДов проходит в России с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Предполагается, что его продлят до конца февраля, сообщили в Минпромторге.

Министерство приводит данные Высшей школы экономики, по которым доля незаконного оборота БАДов в России составляет почти 60%.

Минпромторг ВШЭ Василий Шпак "Эвалар" Amway "Гербалайф" Solgar "Фармстандарт" Stada Queisser Pharma
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