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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

РКН обязал поисковики указывать, что Telegram и Tiktok нарушают законы РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Поисковые системы должны будут маркировать ресурсы Telegram, Tiktok, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законодательства РФ в связи с неудалением этими IT-компаниями запрещенного контента и невыполнением требований закона о "приземлении", говорится в сообщении Роскомнадзора (РКН).

"Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

В РКН пояснили, что эти компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ" (закон о "приземлении").

"Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства", - предупредил регулятор.

Ранее аналогичные меры по тем же основаниям были приняты РКН в отношении компании Google LLC, которой, кроме того, запретили рекламу её ресурсов на российских площадках, а также в отношении компании Twitch и Wikimedia Foundation, Inc. ("Википедии").

Закон о "приземлении" обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В противном случае в отношении этих компаний предусмотрен ряд мер принуждения, вплоть до полной блокировки на территории РФ.

Роскомнадзор РКН Telegram Tiktok Zoom Discord Pinterest
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