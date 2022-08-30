В Кремле назвали фейками сообщения о поставке партии беспилотников из Ирана в РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вбросом сообщения СМИ о поставке партии беспилотников из Ирана в Россию.

"Вашингтон пост", к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию газеты.

"Что касается наших взаимоотношений с Ираном, они развиваются динамично, они развивались и раньше, развиваются сейчас и будут развиваться", - заметил он.