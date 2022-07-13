Путин не будет обсуждать закупки иранских беспилотников на встречах в Тегеране

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В ходе визита президента Владимира Путина в Тегеран тема закупок иранских беспилотников обсуждаться не будет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его также спросили, известно ли в Кремле, как обстоит ситуация с поставками этих беспилотников.

"Никаких комментариев на этот счет у нас нет", - ответил он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран собирается передать России беспилотники. МИД Ирана уже опровергли сообщения об их продаже России.

Путин посетит Иран 19 июля. Как говорил Песков, там пройдет его встреча с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом как глав государств-гарантов астанинского процесса по сирийскому урегулированию. Также российский лидер проведет двусторонние переговоры с Эрдоганом.