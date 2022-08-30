ФСИН попросила суд уточнить термин "публичные места" в рамках дела Ройзмана

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ГУ ФСИН по Свердловской области обратилось в суд с просьбой уточнить термин "публичные места" в решении о мере пресечения для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сообщил во вторник "Интерфаксу" начальник пресс-службы управления Александр Левченко.

"Несколько дней назад это было сделано. Нужно понять, что это (термин "публичные места" - ИФ) означает. Потому что подобного решения в нашей практике в таком виде еще не было", - сказал Левченко, отметив, что ответ пока не получен.

Вместе с тем, адвокат экс-мэра Екатеринбурга Владислав Идамжапов уточнил агентству, что защита решила не обжаловать избранную меру пресечения, так как не видит в этом смысла.

Ранее сообщалось, что в минувший четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал Ройзману, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запретов посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту (кроме как связанную со следствием) и использовать интернет (только для общения с защитником и следователем).

Перед этим правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по ч.1 ст.280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. Позже он был задержан на 48 часов. Из квартиры Ройзмана изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко.

По информации следствия, причиной разбирательства стал опубликованный Ройзманом на своем YouTube-канале видеоролик "Ответы на ваши вопросы", в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ.