Защита Ройзмана уточнила детали назначенной ему меры пресечения

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Защита политика Евгения Ройзмана считает, что в выборе ему меры пресечения Верх-Исетский суд прислушался к позиции адвокатов, сказал журналистам адвокат Владислав Идамжапов.

Суд частично отказал следствию, которое попросило определенный перечень запретов, защита пока не решила, будет ли обжаловать решение суда по мере пресечения, добавил он.

"Не стану говорить, будем обжаловать или нет, так как ходатайство удовлетворено частично. Суд прислушался к позиции защиты. Ранее было озвучено требование не покидать пределы жилплощади с 00:00 до 23:59. Суд отказал в удовлетворении в этой части", - уточнил адвокат.

Суд также отказался ограничивать Ройзмана в общении, как просил следователь, продолжил он. Кроме того, бывшему главе Екатеринбурга можно выходить из дома, но нельзя посещать массовые мероприятия.

По словам Идамжапова, после суда его подзащитного отвезли в отдел полиции № 7. Там его освободят и он поедет домой.

Ройзман был задержан 24 августа в Екатеринбурге на 48 часов, его допросили и у него дома и в музее Невьянской иконы прошли обыски. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). Он вины не признал.

Сначала в ГУ МВД Москвы сообщили, что политика после задержания доставят в столицу для следственных действий. Затем выяснилось, что меру пресечения ему будет выбирать не московский, а екатеринбургский суд.

Следствие попросило суд оставить Ройзмана на свободе под запрет определенных действий, защита просила не назначать никаких мер пресечения.

Дело Ройзмана расследует отдел следственного управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД Москвы.

Ройзман - бывший мэр Екатеринбурга.