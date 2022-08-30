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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Иван Сафронов в последнем слове заявил о своей невиновности

Иван Сафронов в последнем слове заявил о своей невиновности
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, заявил в последнем слове, что не занимался шпионской деятельностью и настаивает на своей невиновности.

"В моих действиях нет и никогда не было состава преступления. Я настаиваю на своей невиновности и требую полного оправдания", - заключил журналист в последнем слове.

Он подчеркнул, что не может признать вину "там, где ее нет".

"В деле нет ни одного слова о том, что я хоть раз держал в руках хоть один секретный документ. Потому что я не только не держал, но и не видел. (...) Ни один из допрошенных в суде свидетелей, включая секретоносителей и "секретных" свидетелей, не сказал обо мне хоть что-то, что подтверждало бы версию следствия о моей якобы "шпионской" деятельности", - сказал журналист.

Сафронову вменяется два эпизода государственной измены.

Как сообщалось, во вторник в ходе прений сторон государственное обвинение попросило приговорить Сафронова к 24 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. руб. Защита настаивает на оправдательном приговоре.

Приговор Сафронову будет оглашен в Мосгорсуде 5 сентября.

Хроника 07 июля 2020 года – 30 августа 2022 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов
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