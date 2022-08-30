Гособвинитель попросил для журналиста Сафронова 24 года за госизмену

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило приговорить к 24 годам колонии строгого режима журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде.

Прения сторон, как и весь процесс над Сафроновым, проходит в закрытом режиме.

Как уточнил адвокат Сафронова Евгений Смирнов, гособвинение также попросило назначить журналисту ограничение свободы сроком на два года и в качестве дополнительного наказания - штраф в размере 500 тысяч руб. Также прокуроры считают необходимым конфисковать у Сафронова денежные средства, полученные преступным путем.

После выступления защиты Сафронова подсудимый получит право последнего слова, затем суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Сафронову, ныне советнику гендиректора "Роскосмоса", вменяют два эпизода государственной измены (ст. 275 УК). Он с 7 июля 2020 года находится в СИЗО. Вины он не признает и, по словам его адвокатов, дважды отказывался заключить сделку со следствием. Он считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Как сообщала защита Сафронова, по версии следствия, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы и передал ей в 2017 году секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями российских военных на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, заявляла защита, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС России в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Воронин был арестован в Москве в феврале 2021 года по обвинению в госизмене. По данным защиты Сафронова, Воронин изначально признал вину, однако в суде на процессе Сафронова заявил, что подсудимого оговорил.