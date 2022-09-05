Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии за госизмену

Иван Сафронов Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд назначил 22 года колонии строгого режима журналисту Ивану Сафронову за государственную измену.

Соответствующий приговор был оглашен в понедельник. Также Сафронову назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Приговор будет обжалован, заявила "Интерфаксу" защита журналиста. Как сообщил адвокат Сафронова Даниил Никифоров, приговор может быть обжалован уже в этот понедельник.

После оглашения приговора Сафронов крикнул пришедшим посетителям: "Я вас люблю!". Журналисты, родственники и друзья Сафронова встретили этот крик аплодисментами

Поскольку материалы дела Сафронова засекречены и процесс в его отношении проходил в закрытом режиме, судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Как сообщалось, в ходе прений сторон 30 августа государственное обвинение попросило суд приговорить Сафронова к 24 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 тыс. руб. и конфискацией денежных средств, которые он, по версии следствия, получил преступным путем.

Сафронов и его защита настаивали на оправдательном приговоре.

Дело рассматривалось коллегией из трех судей под председательством судьи Дмитрия Гордеева.

Дело Сафронова

Сафронов признан виновным в двух эпизодах государственной измены (ст. 275 УК РФ).

Остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике журналист был задержан и заключен под стражу в июле 2020 года.

Как заявили в Генпрокуратуре РФ, следствием установлены и документально подтверждены факты длительного - с 2015 по 2019 год - "выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".

По данным следствия, собранные сведения Сафронов "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Госизмену Сафронов, по данным следствия, совершал на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования.

В свою очередь, по данным защиты, согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которому в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, заявляла защита, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Политолог Воронин, который фигурирует во втором эпизоде дела Сафронова, был арестован в Москве в феврале 2020 года. Ему так же, как и Сафронову, предъявлено обвинение в госизмене. Его защита не комментировала дело. Вместе с тем, по данным защиты Сафронова, Воронин изначально признал вину, однако в суде, на допросе по делу журналиста, заявил, что оговорил последнего.