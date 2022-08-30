Приговор журналисту Сафронову по делу о госизмене огласят 5 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд 5 сентября огласит приговор журналисту Ивану Сафронову по уголовному делу о государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 5 сентября в 16:00", - сообщили агентству в суде во вторник.

Поскольку процесс в отношении Сафронова проходил в закрытом режиме, а материалы его дела засекречены, судом будут провозглашены в открытом режиме только вводная и резолютивная части итогового решения.

Как сообщалось, в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Сафронова к 24 годам колонии строгого режима за два эпизода государственной измены со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Защита и Сафронов настаивают на оправдательном приговоре.