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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Блинкен призвал Ереван и Баку урегулировать карабахский конфликт прямыми переговорами

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонных разговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал их к решению конфликта в Нагорном Карабахе с помощью прямых переговоров, сообщает американский Госдепартамент.

В сообщениях Госдепа говорится: "Госсекретарь Блинкен призвал к деэскалации и прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией для решения вопросов, связанных с конфликтом в Нагорном Карабахе или вытекающих из него".

Блинкен отметил, что "Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией" в регионе. В своем твиттере, сообщая о беседе с Алиевым, госсекретарь заявил о готовности Вашингтона содействовать диалогу между Баку и Ереваном.

"Заверил президента Алиева, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать и содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь в достижении прочного мира на Южном Кавказе", - написал Блинкен.

Как сообщалось, ранее на этой неделе двое военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли, 19 получили ранения в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило армянскую сторону в обстрелах, жертвой которых стал азербайджанский военный.

Об обострении обстановки информировали также российские военные в бюллетене министерства обороны РФ о деятельности миротворческого контингента страны в зоне карабахского конфликта. В Москве крайне озабочены эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и призывают Ереван и Баку к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня, заявили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что "усилия сторон должны быть сконцентрированы на формировании положительной повестки в отношениях Баку и Еревана в рамках имеющихся трехсторонних переговорных форматов".

Армения Азербайджан США Нагорный Карабах
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