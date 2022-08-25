Встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля пройдет 31 августа в Брюсселе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Руководители Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев, а также глава Евросовета Шарль Мишель встретятся в Брюсселе 31 августа, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Армении.

В последний раз такая трехстороння встреча прошла в Брюсселе 22 мая.

Тогда в правительстве Армении сообщили, что Пашинян, Алиев и Мишель договорились о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. Кроме того, стороны обсудили подготовку переговорного процесса по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы, касающиеся урегулирования нагорнокарабахской проблемы.