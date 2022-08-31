Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выражает глубокие соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, направит телеграмму его родным и близким утром, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. Утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким", - сказал Песков.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92 году жизни. Источник в окружении Горбачева сообщил, что политик умер не от коронавируса.

"Коронавирус не затронул его. Сказался возраст и болезни", - рассказал он "Интерфаксу".

Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его супругой Раисой Горбачевой.

Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. В 1985 году он объявил о перестройке - комплексе политических и экономических реформ, нацеленных на демократизацию советского общества. Горбачев прекратил свою деятельность на посту президента после подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года.