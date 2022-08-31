Источник сообщил, что похороны Горбачева не будут государственными
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева не будут носить государственный характер, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.
"Организация государственных похорон Горбачева не планируется", - сказали собеседники агентства.
Горбачев скончался 30 августа в Центральной клинической больнице (ЦКБ) на 92-м году жизни после продолжительной болезни.
Ранее в Горбачев-Фонде "Интерфаксу" заявили, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.